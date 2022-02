Love is in the Air, anticipazioni 7–11 febbraio 2022: trama prossime puntate

Domani torna la seguitissima soap Love is in the Air. Ma vediamo cosa succederà nelle puntante in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio. Eda, che ha scoperto che Kemal è il padre naturale di Serkan, riesce a convincere Aydan a dirgli di persona che lui è il vero padre. Ma Serkan non prende bene la notizia e non vuole accettare la situazione, che si complica.

Questo succede mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz sta diventando sempre più forte, al punto che la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma l’anziano, con grande dispiacere della bambina, quel giorno non si fa vedere. La causa è Serkan, che ha vietato Kiraz di andare a scuola a vedere la nipotina e l’anziano non ha potuto far altro che obbedire.

Love is in the air: le trame delle puntate della prossima settimana La delusione della piccola Kiraz dopo che il nonno non è andato a scuola è enorme: non vedendolo all’uscita la bambina si chiude nel bagno dell’istituto con Can e non vuole più uscire, facendo preoccupare i genitori. Nel corso del primo giorno di scuola Kiraz si è chiusa in bagno perché spera di far avvicinare Serkan e Kemal, ma i suoi tentativi non hanno i risultati auspicati. Ma Eda, grata all’uomo per essere accorso a scuola in aiuto della nipote, per ringraziarlo del gesto fa un bellissimo gesto di avvicinamento nei confronti di Kemal. Per gratidutine nei confronti di Kemal, che era corso a scuola dopo che la nipote si era chiusa in bagno, Eda invita lui e Aydan alla cena che ha organizzato con il resto della famiglia per annunciare che lei e Serkan si frequentano nuovamente e si sono rimessi insieme. Nel frattempo anche Aydan sta cercando delle soluzioni per far avvicinare padre e figlio.