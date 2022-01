Luana di Uomini e Donne 2021: età, lavoro, Instagram e vita privata, Biagio

E’ in corso una nuova puntata di Uomini e Donne, lo show televisivo più amato di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Aria di tempesta in redazione tra Biagio e Bernarda: è arrivata una nuova corteggiatrice per il cavaliere partenopeo, e la dama non l’ha presa bene. Biagio però vuole conoscere meglio questa nuova arrivata, Luana, scopriamo tutto su di lei!

Luana: Chi è, vita privata, tutto sulla dama

Si sa poco della nuova dama che corteggia Biagio: una signora con occhi e capelli scuri, che però ha già dato prova di una carattere molto determinato. Viene da Mestre, vicino Venezia, dove gestisce una Bed&Breakfast. Ha una figlia di 19 anni. E’ stata molto colpita da Biagio: le piace il suo temperamento, oltre che come persona. Afferma di vederlo come un uomo molto determinato, una persona che va avanti per la sua strada. E’ apparsa molto agguerrita fin dal suo arrivo e, prima ancora che Biagio decidesse se farla restare o meno, si fa avanti e gli chiede di ballare con una canzone che ha scelto apposta per lui.

Uomini e Donne: la polemica

Appena scesa in redazione, Luana si è subito mostrata per nulla timida, ma anzi, molto agguerrita. Infatti non ha risparmiato i suoi commenti con quanto accaduto poco prima, ovvero la scenata che Tina aveva fatto a Biagio. Infatti proprio un attimo prima che venisse annunciata Luana, Bernarda e Biagio avevano parlato della loro serata speciale, conclusasi in modo molto intimo, e Bernarda aveva chiesto al cavaliere “l’esclusiva”. Un’esclusiva, però, che lui non ha voluto darle, non perché non gli piacesse, ma perché non si sentiva così sicuro da volersi precludere altre possibilità. Bernarda ha così deciso di rimettersi seduta. Luana non si è sbilanciata, ma ha affermato che, se lui non ha voluto darle l’esclusiva, probabilmente non era così preso. Sarà, perciò, Luana la dama che saprà conquistare Biagio?

Luana di Uomini e Donne: Instagram