Luca Bastianello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlia, CentoVetrine, Il Paradiso delle Signore e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore Luca Bastianello, che si racconterà a cuore aperto dai successi alla vita privata.

Dagli studi al debutto di Luca Bastianello a teatro e in tv

Luca Bastianello è nato a Padova il 28 novembre del 1979 ed è un noto attore. Ha ottenuto la maturità classica, si è iscritto all’Accademia d’arte drammatica ‘Palcoscenico’ del Teatro Stabile del Veneto Caldo Goldoni, diretta da Alberto Terrani, e nel 2000 si è diplomato. Ma non solo. Si è iscritto anche alla facoltà di scienze della comunicazione all’Università La Sapienza di Roma e ha debuttato a teatro nel 2003 come attore in Frammenti di un discorso amoroso. Nello stesso anno, però, ha anche esordito sul piccolo schermo in una miniserie in sei puntate, Un papà quasi perfetto.

Vivere, CentoVetrine e il Paradiso delle Signore: la carriera

Nel 2005 ha recitato in un cortometraggio, La trama d’Amleto, che è stato presentato come evento speciale alla 62esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e l’anno seguente ha recitato in un thriller-horror La notte del mio primo amore. Sempre nel 2006 ha esordito nella soap opera di Canale 5, Vivere, in cui fino al 2008 ha interpretato il ruolo di Diego Blasi, mentre nel 2009 gli è stato affidato il ruolo di Federico Bettini nella soap opera CentoVetrine. Dal 2021, invece, è entrato a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore, serie tv di Rai 1 dove interpreta Dante Romagnoli.

Chi è la moglie Kim Vu

Ma veniamo alla vita privata. Luca Bastianello in passato è stato legato a Patricia Vezzulli, un’attrice originaria di Milano: i due si sarebbero poi lasciati quando lui ha preso parte alla fiction della Rai ‘Rosso San Valentino’. Nel corso delle riprese, infatti, avrebbe iniziato una storia con Alexandra Dinu, ma sarebbe durata veramente poco. Ora è felice al fianco di sua moglie, la compagna che cercava da anni.

Luca Bastianello è sposato con Kim Vu: è lei la donna che è riuscito a conquistarlo, a stregarlo e a farlo innamorare. Lei è un’artista: danza, canta, suona diversi strumenti e sappiamo che è originaria del Vietnam. I due pare si siano conosciuti tramite amici in comune e dopo l’amicizia è nato l’amore, che li ha portati al matrimonio nel 2016. Dall’unione è nata una splendida bambina, Sophia Grace, che è venuta al mondo tra non poche difficoltà, con un parto cesareo di emergenza. E ora sono diventati genitori una seconda volta.

Instagram di Luca Bastianello

L’attore ha un profilo Instagram e con l’account @lucabastianelloofficial vanta oltre 8.000 followers.