Luca Manfredi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, quanti figli ha, Instagram, tutto sul figlio di Nino Manfredi

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Anche quest’oggi, festa di Ognissanti, la Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Numerosi, gli ospiti presenti in studio, tra di loro anche Luca Manfredi, ecco cosa sappiamo di lui!

Luca Manfredi: biografia e carriera

Luca Manfredi è nato a Roma il 27 dicembre del 1958, figlio di Nino Manfredi e dell’ex modella Erminia Ferrari. Luca si è diplomato all’Istituto Europeo di Design e ha cominciato presto a lavorare come aiuto regista, per poi diventare regista pubblicitario. Manfredi ha poi creato, scritto e diretto nel 1993 la serie tv Un commissario a Roma, Quest’ultima ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il Telegatto come migliore serie italiana, il premio come miglior regista tv e quello della critica radio- televisiva. Da questo momento in poi, Luca, collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2021, ad esempio, per il centenario dalla nascita del padre, Luca ha scritto e diretto il documentario Uno, nessuno, cento Nino.

Come autore e regista Luca ha invece realizzato un documentario per La grande storia sul maestro e compositore di colonne sonore Armando Trovajoli che è andato in onda nel settembre del 2017 su Rai 3 per celebrare e rendere omaggio al centenario del musicista. Manfredi ha inoltre scritto la sceneggiatura del film La classe non è acqua e di alcuni episodi delle serie televisive Sotto il cielo dell’Africa e Don Matteo.

Vita privata, chi è la moglie

Luca Manfredi ha due sorelle, Roberta e Giovanna. In passato è stato sposato con Nancy Brilli e la coppia ha avuto un figlio nel 2000, Francesco. Luca si è poi sposato una seconda volta con Michela Trevisan, biologa e nutrizionista e dal loro amore sono nate nel 2008 le gemme Matilde e Margherita.

Luca Manfredi: Instagram

Luca Manfredi ha un profilo Instagram. Con il suo account @lucamanfredi3 vanta oltre 3.000 followers.