Luca Onestini, chi è la fidanzata Bea: età, lavoro, foto e Instagram

Luca Onestini è un noto influencer e personaggio televisivo italiano, i riflettori sono puntati su di lui per l’entrata nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Ma cosa sappiamo della sua situazione sentimentale? Sembra che l’influencer sia fidanzato con una donna di nome Bea. Ecco cosa sappiamo di lei!

Luca Onestini, chi è la fidanzata Bea

Sembra proprio che Luca Onestini abbia una nuova fidanzata e che, finalmente, sia riuscito a trovare l’amore dopo le numerose storie finite male. Il nome della nuova fiamma sarebbe Bea, ma la “donna misteriosa” non lavora nel mondo dello spettacolo come Luca. A lanciare la notizia è stato il settimanale “Chi”.

“Dopo la relazione con la modella ceca Ivana Mrazova e un flirt passeggero con una showgirl spagnola, Luca Onestini avrebbe trovato un nuovo amore, stavolta all’interno dei confini nazionali. Di chi si tratta? Una giovane e bellissima di nome Bea”, si legge nel settimanale di gossip.

Luca Onestini e le sue passate relazioni

La vita sentimentale di Luca Onestini è stata sempre sotto i riflettori. Nel 2017 incontrò Ivana Mrazova nella casa del GF VIP e i due si fidanzarono. La storia durò per quattro lunghi anni per poi giungere al capolinea. Luca si trasferì in Spagna per la giornalista Cristina Porta ma la relazione durò poco. Il flirt che lo ha visto coinvolto in tutte le pagine di cronaca rosa invece fu quello con Soleil Sorge, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lei lo lasciò proprio mentre lui era nella casa.

Luca però poco dopo si innamorò di Ivana, coinquilina nel reality di Alfonso Signorini. Anche questa storia non sembra essere durata molto dato che ora Luca Onestini starebbe con una nuova donna: Bea.