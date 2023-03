Luce dei tuoi occhi 2, quando esce su Canale 5? Data, anticipazioni trama e cast. I fan se lo chiedono: quando uscirà la seconda stagione? Tutti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla serie televisiva con Anna Valle e Giuseppe Zeno, attendendo con trepidazione il proseguo di quest’avvincente storia. I due attori, come conferma Mediaset, sono pronti per tornare nella prima serata di Canale 5. Tutto questo, a un anno di distanza dal debutto della prima stagione.

La seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”

La prima stagione ci ha raccontato la storia dell’ex ballerina, e insegnante di danza, Emma Conti, alla ricerca della propria figlia creduta morta alla nascita. Ad accompagnarla in questa particolare indagine, la figura dell’insegnante Enrico Leoni. Ma alla fine, Emma ritroverà la propria bambina? Mediaset ha già annunciato il proseguo della serie televisiva, accendendo la felicità di tutti quei fan affezionati alla prima stagione del programma.

Il via alla nuova stagione, è stato annunciato per il 12 aprile 2023. Come sempre, l’appuntamento sarà alle 21.30 su Canale 5. La seconda stagione, secondo i rumors, sarà composta da sei puntate. Ogni puntata andrà in onda una volta a settimana, come è consuetudine con le serie televisive su Mediaset. Al momento, la serie televisiva dovrebbe inserirsi all’interno del prima serata di mercoledì su Canale 5. Improbabili, almeno al momento, cambi di calendarizzazione.

Dove possiamo vedere gli episodi?

Oltre alla prima serata di Canale 5, la serie televisiva verrà erogata in streaming anche sulla piattaforma di Mediaset Play. Sulla piattaforma, già da ora sono disponibili gli episodi della prima stagione e gli extra legati al prodotto cinematografico. Tutto il cast della prima stagione, a sorpresa, è stato confermato anche per il secondo capitolo della narrazione. Ma non solo. Ci saranno anche delle new entry all’interno della storia.

Il cast della prima stagione

Anna Valle interpreta Emma Conti

Giuseppe Zeno interpreta Enrico Leoni

Riccardo De Rinaldis interpreta Luca Costa

Elisa Visari interpreta Valentina Costa

Bernardo Casertano interpreta Davide Fabris

Paola Pitagora interpreta Paola Conti

Luca Bastianello interpreta Roberto Conti

Maria Rosaria Russo interpreta Luisa Guerra

Sabrina Martina interpreta Anita Guerra

Gea Dall’Orto interpreta Miranda Leoni

Stella Maya Epifani interpreta Alessia Lovato

Linda Pani interpreta Martina Fontana

Matteo Pagani interpreta Alessandro Fontana

Le new entry nella serie televisiva