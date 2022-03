Lucia di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Lucia, un’arzilla signora che è stata ‘punzecchiata’ dall’opinionista Tina Cipollari. Il motivo? La dama ha deciso di rifiutare Bruno, un uomo che aveva partecipato alla trasmissione per conoscerla.

Chi è Lucia di Uomini e Donne: la storia

Lucia ha 72 anni, è vedova ed è mamma di cinque figli. Ha ben 9 nipoti, tre pronipoti e sappiamo che vive a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ha raccontato di amare il ballo, frequenta una scuola e ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne per ritrovare l’amore.

La frequentazione con Antonio

Lucia si è sposata a 16 anni, è l’ultima di ben 26 figli e ha raccontato di non aver conosciuto molti dei suoi fratelli, alcuni morti in tempo di guerra. Da quando aveva 3 anni ha vissuto in collegio, una vita difficile fatta di sofferenze e dolori. A Uomini e Donne ha frequentato per un breve periodo Antonio, ma quest’ultimo non l’avrebbe corteggiava come desiderava: nessun fiore il giorno di San Valentino, nessun pensiero carino. E Lucia è stanca di inseguire gli uomini.

Il battibecco con Tina

Lucia è stata al centro dello studio per una ‘discussione’ con Tina Cipollari. L’opinionista ci è andata giù pesante, ha imitato la voce di Lucia, le ha detto che si porta male gli anni e ha fatto entrare in studio uno specchio. Quasi a prenderla in giro perché Lucia ha rifiutato Bruno, un uomo che aveva deciso di partecipare al programma per conoscerla. Il motivo? La donna vorrebbe un pretendente sveglio, indipendente, qualcuno che faccia qualcosa per lei.