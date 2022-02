Lucilla Agosti, chi è la compagna di Vanni Oddera: età, marito, figli, oggi, dove vive, altezza, Andrea Romiti e Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, oltre a Robert Pattinson, Ana Mena, Maria Grazia Cucinotta e Beppe Signori, anche Vanni Oddera, da sempre impegnato nella mototerapia. Ma conosciamo meglio l’attuale compagna, la conduttrice Lucilla Agosti.

Chi è Lucilla Agosti? Carriera, programmi

Lucilla Agosti è nata a Milano l’8 settembre del 1978 ed è una nota conduttrice televisiva, radiofonica e attrice, figlia di un medico radiologo e di una professoressa di disegno e storia dell’arte. Lucilla ha iniziato a lavorare come attrice, poi si è trasferita a Roma ed è stata scelta per condurre dal 2002 al 2005 Azzurro, un programma dedicato alla musica e agli artisti italiani. Nel 2004 ha condotto alcune serate live, diversi programmi su Rai 2 e ha ottenuto ruoli cinematografici in cortometraggi e lungometraggi. Ha collezionato un successo dopo l’altro e ha debuttato anche su Sky a Italia’s Got Talent insieme a Rocco Tanica.

L’ex compagno Andrea Romiti e i figli

Lucilla Agosti è stata legata sentimentalmente ad Andrea Romiti e dal loro amore sono nati tre figli: Cleo, nata il 31 gennaio del 2011, Diego, nel 2013 e Alma, nel 2017. Attualmente è felice al fianco di Vanni Oddera.

Instagram

Lucilla ha un profilo Instagram e con l’account @lucillagosti vanta 127 mila followers.