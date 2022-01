Lucrezia Haile Selassie: chi è, età, sorelle, origini, patrimonio, padre, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Lucrezia Haile Selassie (così come le sue due sorelle, Jessica e Clarissa) ma intanto conosciamola meglio!

Lucrezia Haile Selassie: chi è, età, Lulu, sorelle, dove avita

Lucrezia Haile Selassie – anche detta Lulu – è nata nel 1998 e ha attualmente 23 anni. Come le sorelle, una principessa della dinastia Etiope. Il patrimonio di famiglia sembra essere rimasto intatto data la vita agiata che Lucrezia, Jessica e Clarissa conducono.

Lucrezia, come le sue sorelle, vive in una villa affacciata su Piazza di Spagna. Lì viene accudita da un maggiordomo, ha un autista personale e uno staff che si prende cura di lei.

Lucrezia Haile Selassie: vita privata

Purtroppo di Lucrezia e della sua vita privata non sappiamo nulla al momento

Lucrezia Haile Selassie: Instagram

Potete seguire la bella principessa anche su Instagram, al suo account ufficiale @hihprincesslulu