Ludovica Nasti: chi è, età, malattia, vita privata, Mina Settembre, L’amica geniale, Instagram

Ludovica Nasti, la giovanissima attrice protagonista della fiction Mina Settembre, nei panni di Viola, sarà oggi, sabato 26 settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Andiamo quindi a conoscere chi è la brava Ludovica, che, nonostante abbia solo 16 anni, ha già alle spalle esperienze di grande rilievo.

Chi è Ludovica Nasti

Ludovica ha iniziato la sua carriera di attrice quando era ancora una bambina. Nata nel 2006, il 26 settembre a Pozzuoli, è del segno della Bilancia. I suoi genitori si chiamano Stefania Filippone e Vittorio Nasti. Ha due fratelli più grandi, Martina e Lorenzo. Ludovica, nonostante il suo lavoro di attrice, non ha lasciato la scuola: frequenta il liceo linguistico. E’ molto legata ai suoi nipotini, Gennaro, Elena e Vittoria.

Ha iniziato a recitare quando era ancora una bambina e il successo è arrivato praticamente subito. Il suo primo ruolo importante è stato quello di Raffaella Lila Cerullo nella serie L’amica geniale. Un altro ruolo che l’ha portata all’attenzione del pubblico è stato quello di Mia, nel 2019 in Un posto al sole. Di seguito ha girato alcuni cortometraggi. L’anno scorso, a soli 15 anni, ha girato il film Mondocane con Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Dennis Protopapa, oltre a parti in altri film. E’ poi tra i protagonisti della fiction Mina Settembre, giunta alla seconda stagione, dove ricopre il ruolo di Viola.

Ludovica Nasti, la malattia

Ma la vita di Ludovica Nasti non è stata solo costellata di successi. Una gravissima malattia ha infatti segnato la sua infanzia. Quando aveva appena 5 anni, infatti, è stata colpita da una leucemia linfoblastica. Per uscirne, fino all’età di 10 anni è stata sottoposta a lunghe cure mediche. Non è stato facile, per lei. Ma si è trattato di una “battaglia difficile che mi ha insegnato che ci sono cose che ti fanno male e altre che sembra che te lo facciano, quando invece non è così. Ho imparato a non lamentarmi più per i problemi banali“, come ha raccontato in un’intervista.