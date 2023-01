Luigi Calagna di Me contro te: chi è, età, carriera, YouTube, chi è la moglie Sofia, Instagram e ultimo film

Luigi Calagna è ‘Lui’ nella coppia Me contro Te dove fa coppia con Sofì. Si tratta di una coppia conosciutissima soprattutto dal pubblico dei più piccoli, sono tanti i bambini che seguono la coppia. Ma Luigi è anche uno youtuber e un conduttore televisivo. Conosciamolo meglio, andiamo a scoprire alcuni aspetti della sua vita privata e professionale.

Chi è Luigi Calagna di Me contro Te?

È nato a Palermo il 6 dicembre del 1992 sotto il segno del Capricorno. Luigi Calagna è un attore e uno sceneggiatore che fa coppia con Sofia Scalia. Ha iniziato gli studi di Farmacia, poi abbandonati per iscriversi alla facoltà di Scienze delle comunicazioni. Della sua vita privata si sa poco se non che a Palermo ha conosciuto Sofia con la quale hanno raggiunto il successo grazie al duo Te contro Me.

Come nasce la coppia Me contro Te

Lui e Sofì sono i due personaggi tanto amati dai bambini che stanno spopolando negli ultimi anni non solo sul web, ma anche al cinema e a teatro. Si tratta di un sodalizio nato nel 2014 quando Luigi e Sofia decidono di pubblicare il primo video. Su Disney Channel hanno raggiunto il successo con la serie tv Luke Me. A seguire hanno pubblicato il libro Divertiti con Luì e Sofì, poi il fantalibro dei Me contro Te e parallelamente hanno pubblicato i brani Signor S, Princesa, Kira e Ray e La vita è un circo.

Luì e Sofì una coppia anche nella realtà

La coppia artistica è diventata poi una coppia anche nella vita reale. Luigi e Sofia stanno per sposarsi. Si sono conosciuti grazie al cugino di Sofia nel 2012, quando Luigi aveva 20 anni la ragazza ne aveva solo 15 ed è scoccata subito la scintilla. Un rapporto che è cresciuto lentamente e si è consolidato con il tempo fino alla domanda di matrimonio fatta da Luigi a Sofia. Avrebbero dovuto sposarsi già nel 2022, ma le nozze sono state rinviate a quest’anno

Il film

La vendetta del Signor S, con la regia di Gianluca Leuzzi, è il film approdato nelle sale cinematografiche il 17 gennaio del 2020. Una pellicola nella quale grazie al suo assistente il Professor Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno smile grazie al quale il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando le “trote” dei Me contro Te con l’aiuto di Perfidia, la sua assistente.

Instagram

La coppia seguita sul suo canale youtube da oltre 4,57 milioni di iscritti, conta 1,5 milioni di follower ‘mecontrote’ su Instagram