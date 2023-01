‘Me contro te’, Luigi Calagna e Sofia Scalia: chi sono, età, matrimonio, Instagram e YouTube, ultimo film

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, la zia nazionale, anche i Me Contro Te, gli youtubers di Palermo Luigi Calagna e Sofia Scalia che hanno deciso di presentare il loro ultimo film, che uscirà nelle sale il prossimo 19 gennaio, proprio nel salotto di Domenica In. Loro che stanno collezionando un successo dopo l’altro e sono amatissimi soprattutto dai più piccoli.

Cosa sappiamo su I Me contro Te

I Me contro Te è un duo di scrittori e cantanti, composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Luigi Calagna, in arte Luì, è nato a Palermo il 6 dicembre del 1992. Il giovane siciliano, in coppia con Sofia Scalia, è diventato famoso grazie ai video pubblicati su YouTube. Sofia Scalia, in arte Sofì, è nata a Palermo il 14 maggio 1997 ed è diventata una star del web a soli 21 anni. Il suo profilo Instagram è seguitissimo, circa 634mila followers.

Il loro canale è seguitissimo, milioni e milioni sono gli iscritti, e i loro video sono di vario genere: si passa dagli esperimenti, ai challenge, fino ad arrivare alle canzoni e alle parodie. Il primo video che ha reso famosi Luì e Sofì è stato la “Maze Runner Challenge”, una sfida ispirata al film Maze Runner in cui i due si erano prefissati l’obiettivo di disegnare e superare nel minor tempo possibile un labirinto. E da lì non si sono più fermati: sono sempre più amati dai bambini.

I successi

La loro carriera è partita nel 2014 su YouTube, poi nel 2017 sono stati protagonisti della serie tv Like Me, che è andata in onda su Disney Channel. E l’anno seguente, nel 2018, hanno annunciato l’uscita del loro primo libro. Ma non solo. Hanno anche pubblicato i singoli di successo e nel 2019 hanno condotto un game show per bambini. Nel 2020, invece, hanno debuttato al cinema con il film ‘Me contro Te – Il film: la vendetta del signor S’, che è solo il primo di tre lungometraggi di successo. E ora sono pronti a ritornare sul grande schermo con l’ultimo film.

Di cosa parla l’ultimo film Missione Giungla

Nel corso della puntata di Domenica In Luì e Sofì presenteranno il loro ultimo film dal titolo “Me contro te il film: Missione Giungla“, che sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 19 gennaio. In questa pellicola Sofì sarà alle prese con una fonte magica nascosta tra la giungla, che se contaminata può trasformare la Terra in un deserto. Tra avventure e colpi di scena.

La proposta di matrimonio

Luì e Sofì, i due giovani ragazzi meglio conosciuti dai più piccoli come i “Me contro Te”, si sposano e coroneranno così il loro amore, che dura da tempo. Sono pronti a salire sull’altare e molto probabilmente, i due youtuber palermitani che da anni stanno cavalcando l’onda del successo, renderanno partecipi i loro fan sui social. Social che li hanno resi famosi e conosciuti, a cui saranno per sempre grati. Dai video su YouTube per intrattenere i ragazzi, fino ai film e alle collezioni per la scuola, nulla sembra fermare i Me contro Te.

I due giovani ragazzi si sono conosciuti a Partinico e sono fidanzati dal 2013. E sono sempre più complici e innamorati.

Instagram dei Me contro Te

Su Instagram i Me contro Te sono seguitissimi. Con l’account @mecontrote vantano oltre 1 milione di followers.