Luigi di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Gemma: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Al centro dello studio Gemma, la dama torinese più chiacchierata e discussa che quest’anno non riesce a trovare l’uomo giusto per lei. Dopo aver incassato tantissime delusioni, Gemma è pronta a rimettersi in gioco e non ha certo nascosto il suo interesse nei confronti di Luigi, un nuovo cavaliere del parterre maschile.

Chi è Luigi di Uomini e Donne del Trono Over

Luigi è un nuovo cavaliere del trono over, non abbiamo molte informazioni su di lui. Ha un accento del nord, è papà e sta cercando l’amore sotto i riflettori di Uomini e Donne. Ha frequentato Sara, la dama di Firenze che si era innamorata di Biagio, ma tra i due le cose non sono andate a buon finisce. Secondo l’opinionista Tina, Sara non è mai stata interessata dall’altro, dal canto suo Luigi ha ammesso di essere stato egoista, di non aver badato troppo a lei.

La conoscenza con Gemma

Gemma Galgani, che quest’anno fa fatica a trovare l’amore, non ha nascosto l’interesse nei confronti di Luigi. Lui non si è dichiarato, ma nella vita tutto può accadere e l’ultima parola ancora non è stata detta. Sarà la volta buona per la dama torinese o dovrà fare i conti con l’ennesima delusione?