Luisa e Salvio di Uomini e Donne: chi sono, età, lavoro, matrimonio, Instagram

Uomini e Donne. Tutto pronto per il classico appuntamento di Canale 5 con Uomini e Donne. In studio una vecchia conoscenza, la dama Luisa che proprio nel programma ha ritrovato l’amore nel cavaliere Salvio. I due si sono sposati di recente, diventando così i beniamini del programma. Maria De Filippi li ha invitati in studio oggi, martedì 17 gennaio 2023, per capire come stanno andando le cose tra loro. Ma conosciamoli meglio.

Luisa e Salvio di Uomini e Donne: l’amore

Luisa Anna Monti lavora nel mondo della moda, nella vita è un agente di commercio e ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2018-2019. Proprio nel programma, si è messa in gioco e ha trovato l’amore in Salvio: una storia bellissima che prosegue a gonfie vele. Luisa è nata a Genova il 5 maggio del 1972 ed è felicemente fidanzata con Salvio Calabretta.

Il matrimonio

Luisa e Salvio di Uomini e Donne sono l’esempio dell’amore che funziona all’interno del programma: i due, infatti, si sono sposati il 7 dicembre. “Abbiamo voluto fissare il matrimonio durante il ponte dell’Immacolata, in modo da far venire tranquillamente tutti gli invitati”, avevano annunciato Luisa e Salvio.

La lotta contro la malattia

Luisa ha dovuto combattere per diverso tempo con un tumore al seno. Le sue dichiarazioni in merito, dopo la scoperta, sono state: “In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore […] Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stessa ho avuto anni fa un tumore maligno alla tiroide”, ha esordito la 49enne. E poi ha aggiunto: “Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione. Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomosintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno al primo stadio. Se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla”.

Luisa di Uomini e Donne: Instagram

E’ molto seguita su Instagram. Con il suo account @luisaannamonti vanta oltre 13 mila followers.