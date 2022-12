Lutto a Mediaset, è morto Giacomo Zoppi: ‘Ciao Jack, ci mancherai’

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavano, ci mancherai”. Così Gerry Scotti sul suo profilo Instagram ricorda Giacomo Zoppi, per tutti semplicemente Jack, lo scaldapubblico di Mediaset venuto a mancare nelle ultime ore. Un personaggio assai noto a Cologno Monzese e ben voluto da tutti.

Lo scaldapubblico da 20 anni in Mediaset

Jack è morto ieri durante le registrazioni di ‘Chi vuol essere milionario?’. La notizia si è diffusa velocemente e ha fatto cadere tutti i componenti di Mediaset, da conduttori a cameraman e costumisti, in uno stato di prostrazione. A Giacomo volevano bene tutti. D’altra parte si trattava di un grande lavoratore che ha contribuito al successo delle reti Mediaset prendendo parte a vari programmi degli ultimi trent’anni, tra i quali: ok il prezzo è giusto, The Wall, Little Big Show, le Iene, Passaparola.

Il ricordo del regista Giovali

È proprio un giorno di lutto per la famiglia del Biscione che dovrà fare a meno di una colonna portante del suo pubblico. Parole di stima sono state espresse anche dal regista di trasmissioni condotte perlopiù da Jerry Scotti, Giancarlo Giovali, il quale ha dichiarato: “Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo. Mi piace pensare quando torneremo a registrare che lui sia ancora lì con noi”.