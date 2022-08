Madonna sceglie l’Italia per festeggiare il compleanno: la star americana è in Sicilia

Non è certo una novità, ma ogni volta è come se lo fosse. La star americana, Madonna, ha scelto l’Italia per festeggiare il suo compleanno, per spegnere ben 64 candeline. E la location è quella della meravigliosa Sicilia, più precisamente Marzamemi, dove la cantante è arrivata con almeno tre dei suoi sei splendidi figli.

Madonna in Sicilia per i 64 anni, dove festeggia

Dopo il compleanno dell’anno scorso in Puglia, Madonna ha pensato bene di scegliere ancora una volta l’Italia per spegnere 64 candeline. E ieri pomeriggio è arrivata in Sicilia, a Marzamemi, che è un piccolo borgo marinaro in provincia di Siracusa. La pop star americana, che è atterrata all’aeroporto Fontanarossa, è stata ‘paparazzata a Noto, ma questa sera sicuramente festeggerà il suo compleanno in una location esclusiva, che almeno per il momento resta top secret. Sceglierà il Feudo di Castelluccio? Chissà!

Le storie su Instagram

La cantante, seguitissima e attiva sui social, ha già pubblicato una serie di storie su Instagram. E tutte con la bandiera italiana come sfondo. Ora non le resta che spegnere le 64 candeline nella magica Sicilia, scelta come location!