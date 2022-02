Makari 2, anticipazioni seconda puntata 14 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming

Dopo il debutto della scorsa stagione e dopo il successo della prima puntata della seconda parte, questa sera torna su Rai 1 Makari, la fiction che sta tenendo incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, che vede come protagonista Claudio Gioè? Scopriamolo insieme!

Makari 2, anticipazioni 14 febbraio 2022: trama episodi

Suleima, la fidanzata di Saverio, è tornata in Sicilia, ma le cose tra i due non sembrano andare bene: la ragazza è sempre più lontana, è presa dalla nuova vita e dalla comunità che si è racconta attorno a La città del Sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha paura che tutto questo la allontanerà da lui. Intanto, l’aspirante scrittore accetta l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno di Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio va all’evento con Piccionello e qui ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo, i suoi colleghi e conosce Angela. Ma non finisce qui. Al convegno viene assassino Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore, quindi Saverio dovrà risolvere l’enigma e dovrà scoprire se lui e Suleima saranno in grado di mettere fine a quella crisi e continuare.

Makari 2: quante puntate sono, dove vedere le repliche

Nel cast ritroveremo gli attori Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, Ester Pantano, Domenico Centamore, Andrea Bosca, Filippo Luna, Bruno Torrisi. Sono tre le puntate della seconda stagione di Makari e tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili sulla piattaforma Rai Play.