Makari 2: quando esce, anticipazioni, trama, cast e numero puntate

Dopo il debutto e il successo, Makari, la fiction di Rai 1, sta per tornare con l’imperdibile e attesa seconda stagione. Ma quando ci saranno le puntate? E chi degli attori farà parte del cast? In quest’articolo troverete tutte le informazioni, tra anticipazioni e trama degli episodi.

Makari 2: quando va in onda la prima puntata?

La prima puntata di Makari, serie di successo di Rai 1, andrà in onda lunedì 7 febbraio e terrà compagnia al pubblico per tre prime serate. Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Makari, accanto a Piccionello, in attesa di rincontrare Suleima, la sua donna volata a Milano. Ci sarà qualcosa che andrà storto?

Makari: cosa è successo nella prima stagione

Saverio ha intenzione di affermarsi come romanziere, ma è ancora al palo: il suo editore si sta preparando a dargli il benvenuto. Ma la lontana da Suleima, che è andata a Milano per avverare i suoi sogni, pesa ogni giorno di più. Arriverà presto una notizia: grande a importante progetto – La Città del Sole – Suleima tornerà a Makari e lo farà stabilmente. Ma Saverio capisce che è presto per essere felice perché la sua ragazza non è più la stessa. E’ cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia con Teodoro Bettini, di cui Saverio è geloso.

Makari 2: cast e quante puntate sono

Sono tre le puntate della seconda stagione di Makari, che prenderà il via lunedì 7 febbraio. Nel cast ritroveremo gli attori Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, Ester Pantano, Domenico Centamore, Andrea Bosca, Filippo Luna, Bruno Torrisi.