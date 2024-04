Maneskin, la bassista del gruppo prepara il suo tour in Italia: le date

Victoria dei Maneskin prepara il suo primo tour solista come DJ: annunciata la prima e unica data in Italia.

Victoria è pronta a iniziare il proprio tour solita, allontanandosi momentaneamente dagli impegni artistici con i Mankeskin. La bassista, che in questo tour esordirà nelle vesti di dj, visiterà tutti i più importati club del mondo legati alla musica elettronica. Nel suo programma, che è iniziato il 16 marzo in Gran Bretagna, la ragazza ha suonato anche negli Stati Uniti, in Bulgaria e in Turchia. Ma promette anche una data in Italia.

La bassista dei Maneskin inizia un tour da solista

Nuovi stimoli artistici per Victoria dei Maneskin, con la ragazza italo-danese che posato il basso prenderà invece tra le mani una consolle da dj. Per lei prevista anche una data in Italia, ovvero al leggendario Cocoricò di Riccione. La data è programmata per la serata del 30 aprile 2024, in un appuntamento da non perdere per i fan della musicista. Al momento, nel tour mondiale dell’artista, questa è l’unica data in Italia.

La data italiana di Victoria come DJ

Per Victoria si tratta della prima volta da solista in Italia, considerato come per l’occasione non suonerà con i Maneskin. A febbraio, pur non annunciando la separazione definitiva dal gruppo, Victoria aveva comunicato l’inizio di un proprio tour mondiale, immersa in un progetto discografico legato alla musica da club. Insieme a lei, il 30 aprile salirà in console anche il producer brasiliano Mochakk.

Il nuovo progetto musicale di Victoria dei Maneskin

Il cambio di genere musicale era arrivato a febbraio, quando la bassista dei Maneskin aveva pubblicato il proprio primo mix solista sulla piattaforma di Soundcloud: il titolo del lavoro era emblematico, “Victoria’s Treat“. Una copertina dell’opera musicale molto trasgressiva come nella natura della musicista, con lei compariva in mutandine rosa e le stelline a coprirgli i seni. Al momento i fan stanno facendo l’impossibile per seguire la propria artista preferita nella data di Riccione, in un evento che potrebbe vedere la partecipazione anche di volti famosi della musica internazionale.