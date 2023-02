Mara Sattei da Fiumicino a Sanremo 2023: la cantante in gara con Duemilaminuti

Da Fiumicino al Festival di Sanremo 2023, il sogno artistico di Mara Sattei si è realizzato. La ragazza proveniente dal comune balneare nella provincia di Roma, è pronta a salire sul palco del teatro Ariston con un proprio brano: “Duemilaminuti”. Mara, all’anagrafe Sara Mattei, è forte del grande successo ottenuto nell’estate 2022, grazie al brano “La dolce vita” interpretato con due grandi artisti musicali come Fedez e Tananai.

Da Fiumicino a Sanremo 2023, il viaggio di Mara Sattei

Il viaggio musicale di Mara è stato lungo, con le prime apparizioni televisive legate alla partecipazione presso la tredicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Dal 2020, poi, tante collaborazioni musicali importanti, che per ben tre volte l’hanno portata in testa alla classifica dei Top Singoli FIMI, grazie anche a importanti collaborazioni con artisti del calibro di Thasup (suo fratello), Carl Brave, Giorgia e Gazzelle.

Il successo arriva con la collaborazione insieme al fratello, all’epoca Tha Supreme, e il trapper romano Carl Brave, con cui raggiunge il primo e terzo posto della classifica singoli coi brani “Spigoli” e “Dilemme”. Con “Spigoli”, addirittura riesce a vincere tre dischi di platino, mentre “Dilemme” gliene regala un altro. Altri due dischi di platino arrivano con “Scusa”, collaborando questa volta con il cantautore Gazzelle.

Nel 2022, arriva il primo album musicale di Mara Sattei, dove vengono estratti i due singoli “Ciò che non dici” e “Parentesi”, quest’ultimo brano cantato in collaborazione con la cantante Giorgia. Il grane successo arriva grazie a Fedez, che la sceglie, insieme alla voce di Tananai, per il brano “La dolce vita”. Un brano che diventa, con il suo stile molto vintage e da Riviera Romagnola degli Anni ’60, il tormentone dell’Estate 2022. Uno dei pochi brani che rimarrà alla storia per aver esordito come “primo” nella classifica dei singoli FIMI. Prima del Festival di Sanremo 2023, tiene una collaborazione con il rapper Sick Luke nel brano “Vuoto dentro”.