Marcello Cesena, chi è il compagno Alessandro Iovine: età, lavoro, foto, oggi, matrimonio e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma e Pino Carosone, che sarà in studio per ricordare l’amato papà Renato con Marcello Cirillo e Demo Morselli, anche Marcello Cesena. Lui, con la sua comicità pungente, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera al debutto recente come scrittore fino all’amore per il compagno di una vita Alessandro Iovine.

La storia d’amore tra Marcello Cesena e Alessandro Iovine

Marcello Cesena, noto comico, attore, regista, imitatore, sceneggiatore e anche scrittore, il 18 aprile del 2020, in piena pandemia, si è unito civilmente al compagno di una vita Alessandro Iovine. I due si sono sposati con tanto di mascherine e pochi invitati, con la cerimonia che si è celebrata al Campidoglio. Del marito di Cesena non abbiamo tante informazioni: sembrerebbe essere di Roma e gestisce delle case vacanze nel cuore di Trastevere, come si legge nella sua biografia social.

Il matrimonio nel 2020

“In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati. Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la pandemia, ma anche per qualcosa di bello” – ha scritto Cesena su Instagram, tra commenti, cuoricini e tanti like. “Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante la pandemia” – ma l’amore trionfa sempre. E loro ne sono la dimostrazione.

Instagram di Alessandro

Alessandro Iovine, di cui non conosciamo l’età, ha un profilo Instagram e con l’account @alefrisis vanta pochi followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro. E sono davvero tante le foto con suo marito Marcello: lo segue ovunque ed è sempre al suo fianco, senza lasciarlo mai.