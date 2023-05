Marcello Cirillo, chi è la moglie: età e vita privata

Ci sarà anche il cantante e conduttore televisivo Marcello Cirillo oggi in studio a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto dalla bravissima Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. L’artista, che debuttò nel panorama musicale negli anni ’70, si racconterà ai microfoni della padrona di casa ripercorrendo carriera ma anche la vita privata. Sappiamo infatti che Marcello Cirillo, una vita divisa tra canto, televisione ma anche teatro, è sposato ed ha anche dei figli: ma cosa sappiamo in merito? Scopriamolo insieme attraverso questo articolo.

Cosa sappiamo su Antonella la moglie di Marcello Cirillo

Il cantante iniziò la sua carriera tra gli anni ’70 e gli anni ’80 fondando un duo che lo porterà direttamente a Sanremo. Poi, negli anni ’90, il suo lavoro “parallelo”, che gli porterà fama e successo allo stesso modo, quello di conduttore televisivo: i Fatti Vostri, Quelli della Notte, Fantastico, e poi anche Mezzogiorno in famiglia e altri format molto conosciuti. Ma Maurizio Cirillo può essere davvero considerando un artista a 360°: negli anni infatti lo troviamo anche in veste di attore e regista a teatro. Insomma, una carriera davvero ricca e piena di soddisfazioni personali. Cosa sappiamo invece della sua sfera sentimentale? Sappiamo che il cantante è sposato. La moglie si chiama Antonella e con lei ha avuto due figlie: si chiamano Maria Elisa e Maria Sofia. Non solo. Qualche anno fa, precisamente nel 2017, la coppia è entrata ufficialmente nel mondo dei “nonni”.

Instagram Marcello Cirillo

Per saperne di più sulla sua vita privata potete dato uno sguardo al suo profilo Instagram ufficiale (lo trovate qui). Spesso infatti il cantante posta momenti delle sue giornate in compagnia della sua famiglia e soprattutto dei suoi nipotini.