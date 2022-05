Marck Art: chi è, età, quadri e prezzi, opere, Favara

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’artista Marco Urso, classe 1982, in arte Marck Art, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dall’infanzia all’amore per l’arte di Marck Art

Come si legge sul suo sito ufficiale, la storia di Marco è misteriosa, a tratti magica. Lui, che è nato a Favara, entroterra della provincia di Agrigento, figlio di un muratore e di una casalinga, ha avuto un’infanzia difficile, travagliata a causa delle patologie, ma non si è mai fermato: studioso, quasi un ragazzo prodigio, amante della musica, ha frequentato il Conservatorio di Palermo. Ed è andato oltre ai bulli, a quelli che lo prendevano in giro. E oggi è un artista di fama internazionale.

Il coma e cosa è successo dopo

Poi, però, nel 2006 è stato colto da un arresto cardiaco temporaneo e ha vissuto per qualche mese l’esperienza del coma profondo. Da lì è uscito cambiato: ha abbandonato gli studi di pianoforte e ha iniziato una nuova vita seguendo la via che il suo ‘Angelo custode Matteo’ gli aveva suggerito prima di risvegliarsi. In Ospedale ha elaborato la sua prima opera, La Scarpa, poi ha iniziato a dipingere senza sosta.

Le sue opere

Nel 2007 ha terminato ‘Curatevi’, una grande tela di 300 x 165 cm, segue la Claustrofobia del cuore, La Porta del Destino, L’Annunciazione.