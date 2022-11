Marco Bellocchio: chi è, età, carriera, film, Esterno notte, moglie, figli e Instagram

Marco Bellocchio è un famoso regista, sceneggiatore cinematografico vincitore di numerosissimi premi e riconoscimenti, tra cui alcuni alla carriera. Oggi, domenica 13 novembre 2022, sarà ospite nel salotto domenicale targato Rai Domenica In con Mara Venier per parlare della sua ultima produzione. L’appuntamento è come sempre dalle 14.00 su Rai 1.

La biografia di Marco Bellocchio

Il regista (pluripremiato) è nato nel 1939 esattamente il 9 novembre. Da pochissimo ha perciò compiuto 83 anni. Ha vinto il Leone D’Argento a Venezia nel 1967 (con il film La Cina è vicina), e nel ’91 l’Orso d’argento, gran premio della giuria al Festival internazionale del Cinema di Berlino per il film La condanna. L’anno scorso, tra gli altri, ha anche ricevuto la Palma d’oro alla carriera al Festival di Cannes. Recentemente è impegnato con il lancio di Esterno Notte, la fiction Rai basata sulla vita di Aldo Moro.

La carriera

Nella sua ultra decennale carriera, iniziata negli anni ’60 grazie anche all’incontro con Andrea Camilleri, ha diretto numerosi film, cortometraggi, documentari e format per la televisione. E’ stato anche attore e sceneggiatore. Lunghissimo l’elenco dei premi ricevuti: 5 David di Donatello, 7 Nastri d’argento, 6 globi d’oro, 1 Ciak d’oro (e due candidature), che si aggiungono così agli altri sopra menzionati.

Film più famosi

Questi i suoi film più noti:

La Cina è Vicina

Salto nel vuoto

Vincere

Il traditore

I Pugni in tasca

L’ora di religione

La condanna

Il regista di matrimoni

Esterno notte

Marco Bellocchio, recentemente, lo troviamo anche nel suo ultimo lavoro alla regia di Esterno Notte. Si tratta di una miniserie in onda su Rai 1 dedicata al rapimento e all’uccisione dello statista della Democrazia Cristiana Aldo Moro, interpretato da Fabrizio Gifuni.

Vita privata

Non tutti sanno che nel 2006 si è candidato alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche nella lista la Rosa nel pugno, mix tra radicali e socialisti, allontanandosi così dalle sue posizioni di sinistra-comuniste. Bellocchio, che a Bobbio (Piacenza) ogni anno dirige il suo laboratorio Farecinema, è fratello del critico Piergiorgio Bellocchio e padre dell’attore Pier Giorgio Bellocchio. E’ anche cognato della psicologa Lella Ravasi Bellocchio e zio della scrittrice Violetta Bellocchio, è cugino di Carmelina, moglie dell’imprenditore Vittorio Malacalza. Compagno della montatrice Francesca Calvelli, il regista ha avuto due figli, Pier Giorgio dall’unione con l’attrice Gisella Burinato ed Elena dall’unione con la montatrice Francesca Calvelli.