Marco Ligabue, chi è il fratello di Luciano: età, carriera, canzoni, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre allo spazio dedicato alla recente incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra e ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che parleranno del loro amore, anche Marco Ligabue, noto cantautore e chitarrista italiano. Che si racconterà senza freni: dalla carriera alla vita privata.

Marco Ligabue è fratello di Luciano Ligabue? Esordio e carriera

Marco Ligabue, fratello di Luciano, è nato a Correggio il 16 maggio del 1970 ed è un cantautore e chitarrista. Sappiamo che i genitori Rina e Giovanni hanno fondato una balera e l’hanno gestita per diverso tempo e sono stati proprio loro a trasmettere la passione per la musica a Marco e Luciano. Negli anni ’90 Marco ha iniziato a seguire Luciano, i due hanno collaborato insieme, poi nel 2001 ha fondato i Rio e nel 2012 ha deciso di lasciare la band per dedicarsi alla carriera da solista.

I successi da solista (e non solo)

Marco Ligabue fino a 40 anni non ha mai voluto cantare, si è sempre limitato a scrivere e suonare le sue canzoni. Ma nel 2013 ha pubblicato il suo primo album, nel 2015 il secondo e gli è stato anche assegnato il Premio Lunezia. Il terzo album da solista è il Mistero del DNA e nel 2018 è stato protagonista di un tour estivo che ha toccato oltre 50 piazze italiane. Non solo musica, però: lui è da sempre attivo nel campo sociale, è stato testimoniale AVIS ed è anche il terzino sinistro della nazionale italiana cantanti.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Anche Marco, proprio come suo fratello Luciano, è schivo e riservato, quindi sulla sua vita sentimentale si hanno poche notizie. Sappiamo che è stato fidanzato a lungo con una donna sarda, Melania: i due hanno vissuto insieme ad Alghero e da quell’amore, finito, è nata una figlia, Viola. E’ papà anche di un altro bimbo.

Marco Ligabue su Instagram

Il noto cantautore ha un profilo Instagram e con l’account @marcoligabue vanta oltre 60 mila followers.