Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina: Grande Fratello, età, foto, Instagram

Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina Giamminelli, ospite di Verissimo domenica 10 marzo 2024: quanti anni ha e che cosa fa. Tutto sulla sua vita privata.

Volto benvoluto dello sport italiano e dalla TV nostrana, Marco Maddaloni, judoka campano, è da poco uscito, per cause estranee alla sua volontà, dalla Casa del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma che cosa è accaduto esattamente? In questi giorni, l’uomo e la sua famiglia stanno affrontando un periodo piuttosto difficile, emotivamente parlando.

A causa di ciò, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più su ciò che sta accadendo nella vita privata del campione di arti marziali e di sua moglie Romina Giamminelli, con la quale, questa domenica 10 marzo 2024, saranno ospiti di Silvia Toffanin, per raccontarsi nel salotto di Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Marco Maddaloni, chi è la moglie Romina?

Nata a Napoli il 23 agosto del 1989, Romina Giamminelli ha, ad oggi (marzo 2024), 35 anni. Originaria delle Seychelles, la giovane donna ha studiato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, per poi intraprendere il suo percorso nel mondo della moda.

Molto discreta, la bellissima napoletana ha conosciuto la sua dolce metà, Marco Maddaloni, quando lei aveva 19 anni. Queste sono state le sue dolci parole nei confronti dell’uomo della sua vita nell’occasione dei loro undici anni:

Avevo 19 anni quando ci siamo conosciuti, ero piccola molto piccola. Con te ho affrontato le mie prime esperienze di vita, sono diventata donna e mamma. Abbiamo superato veramente tanti ostacoli e difficoltà ma insieme siamo riusciti a superarli. 11 anni di vita insieme, un nido d’ amore e 3 diamanti.

Tantissimi auguri a noi.

TI AMO

Romina Giamminelli vita privata

Come noto, Romina è sposata da qualche anno con Marco Maddaloni. Sul suo profilo Instagram si definisce ‘Mamma tutto fare’, infatti con suo marito hanno tre figli: Giovanni, Giselle Marie e Pino. Inoltre, hanno anche un cagnolino di nome Ragnarr.

Purtroppo, negli ultimi giorni, il campione olimpico è dovuto uscire dalla Casa più spiata d’Italia del Grande Fratello a causa di un lutto che ha colpito la famiglia Maddaloni – Giamminelli. Effettivamente, è venuto a mancare Mario, il papà di Romina.

Romina Giamminelli Instagram

L’apprezzata Giamminelli è seguito da circa 46mila e 200 followers sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @romina_giamminelli. Nel suo feed, Romina condivide degli scatti riguardanti la sua routine quotidiana.