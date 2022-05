Marco Marzocca: chi è, età, carriera, curiosità, figli, moglie, Instagram, personaggi e Corrado Guzzanti

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore comico Marco Marzocca, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al successo di Marco Marzocca in Distretto di Polizia

Marco Marzocca è un comico, attore e imitatore italiano. È nato a Roma il 14 settembre del 1962. Sappiamo che si è laureato in farmacia alla Sapienza con abilitazione ed esame di stato, ma dopo aver lavorato come farmacista, Marco ha iniziato a lavorare in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo Tunnel su Rai 3 al fianco di Corrado Guzzanti, con cui in seguito ha recitato in diversi spettacoli al teatro.

Il grande successo, però, lo ha raggiunto negli anni duemila con la serie televisiva Distretto di Polizia, dove ha interpretato il poliziotto Ugo Lombardi. Nel 2003 ha partecipato a Raiot – Armi di distrazione di massa, mentre dal 2005 al 2006 è stato nel cast della serie di Rai 1 Raccontami. Poi, ha partecipato a Zelig ed è stato attore nel programma Gamebuster in onda su GXT. Dal 2011, inoltre, è interprete di diversi spot della TIM insieme a Bianca Balti e Neri Marcoré.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Negli anni duemila l’attore e comico ha conosciuto in chat una donna colombiana, Liliana Bula. Nel 2000 i due si sono sposati e dall’unione sono nati due figli.

Instagram: Marco Marzocca punta sui social

Marco Marzocca ha un profilo Instagram e con l’account @marcomarzocca vanta 31 mila followers.