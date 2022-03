Marco Melandri all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, chi è la moglie, patrimonio, Covid e Green Pass, altezza e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Marco Melandri.

Chi è l’ex pilota Marco Melandri

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto del 1982 ed è un pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250 nel 2002. Ma non solo. E’ primatista italiano di vittore nel Campionato mondiale Superbike con 22 successi ed è soprannominato Macio. Ha incominciato la carriera nelle gare ciclistiche della BMW a soli 5 anni, poi è stato scoperto da Loris Reggiani e nel 1996 ha vinto la Coppa Honda. Da lì un successo dopo l’altro al motomondiale nella classe 125 e in quella 250. Nel 2003, però, ha firmato con il team Fortuna Yamaha per la MOTO GP, una stagione non facile segnata da due infortuni gravissimi che lo hanno bloccato. Ma non certo fermato perché la sua carriera è brillante, fatta di premi, di trionfi e di podi. Nel 2010, tra l’altro, ha annunciato il suo passaggio nel Mondiale Superbike e l’anno seguente, a Phillip Island, ha ottenuto il suo primo podio.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Marco Melandri dal 2005 è legato a Manuela Raffaetà. Dal loro amore è nata il 19 luglio del 2014 una splendida bambina, Martina. E’ nel 2020, il 9 settembre, che ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni.

Green Pass e controversie

Marco Melandri è stato al centro di una polemica legata al Covid. Nel 2022, infatti, alla rivista digitale Mow ha dichiarato di aver contratto deliberatamente il virus per ottenere il green pass. Ma non solo. Ha anche espresso posizioni scettiche sui vaccini e ha sostenuto di essere ‘contro le violazioni della libertà’. Lui che tra l’altro ha anche partecipato, in più occasioni, a manifestazioni no vax. Dopo le polemiche e le dichiarazioni definite ‘indegne e pericolose’ dal sottosegretario all’interno Carlo Sibilia l’ex pilota ha deciso di ritrattare le sue dichiarazioni e lo ha fatto su Instagram.

