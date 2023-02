Marco Mengoni, chi sono i genitori: tutto sulla vita privata del cantante di Due vite

Poco o nulla è dato sapere sulla vita privata di Marco Mengoni, in gara al festival di Sanremo 2023. Viterbese di Ronciglione, è nato il giorno di Natale del 1988.

Chi sono i genitori di Marco Mengoni?

La sua prima volta a Sanremo è stata nel 2010, l’anno dopo la vittoria a X Factor, dove ha ottenuto il Premio della Critica. Da idolo delle ragazzine, oggi ha forse un pubblico più maturo e, ad ogni suo live, il sold out è garantito. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più del suo privato. Marco Mengoni è figlio di Maurizio e Nadia Ferrari. Non ha mai parlato di fratelli o sorelle pertanto si suppone sia figlio unico. Si avvicina alla musica sin da bambino ma solo in età adolescenziale inizia a prendersi cura del suo grande dono: la voce.

Mentre studia design infatti, si iscrive ad una scuola di canto. Dopo il diploma, a 19 anni si trasferisce a Roma dove sceglie di frequentar la facoltà di Lingue e per mantenersi gli studi fa vari lavori tra cui il fonico in alcune sale di registrazione. Oggi vive a Milano. Dei suoi amori poco si sa. Il cantante è infatti molto riservato e nonostante che c’è chi ha mosso l’ipotesi che possa essere gay, l’artista non si è mai sbilanciato e anzi ha dichiarato che la sua vita privata non sarà mai buttata in pasto ai social.

Marco Mengoni si prepara all’ultima serata del festival dopo aver agguantato il primo posto nella classifica delle esibizioni delle cover. Sensibile ed eclettico Mengoni oggi in conferenza stampa si è definito una persona parecchio emotiva. «Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo», ha detto scoppiando in lacrime a poche ore dalla finalissima che lo vede favorito in testa a tutte le classifiche provvisorie. «Sono anche le poche ore di sonno. Fortunatamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative», ha dichiarato con la voce rotta dai singhiozzi.