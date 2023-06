Marco Mengoni si commuove sul palco: i fan cantano ‘O Surdato Nnammurato’ e lui scoppia in lacrime (VIDEO)

Emozionante il concerto di Salerno di Marco Mengoni. Un momento dolcissimo non solo per i suoi fan, ma anche per lo stesso artista di Ronciglione. Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, infatti, si è messo a piangere quando il pubblico, a sorpresa, gli ha intonato “O Surdato ‘nnammurato”, che ha portato l’artista a farsi scendere delle lacrime di gioia sul viso.

Marco Mengoni si emoziona al concerto di Salerno

L’esibizione di Mengoni a Salerno era attesissima da suoi fan, soprattutto quello provenienti dal Sud Italia. È bastato un momento di dolcezza per farlo piangere, che ha dimostrato ancora una volta l’immensa sensibilità di questo artista. Alle parole del “O Surdato ‘nnammurato”, il vincitore di Sanremo è esploso un pianto. Come ha detto anche sul palco del Tim Summer Hits, un episodio che gli capita spesso quando si emoziona e canta le canzoni più amate dal pubblico. Tra queste, Due Vite, che puntualmente lascia cantare al pubblico quando è in concerto perchè i fan lo fanno piangere dalla gioia.

La sorpresa fatta al vincitore del Festival di Sanremo

Il pubblico di Marco Mengoni, almeno per questa volta, ha voluto ricambiare le immense emozioni che l’artista regala con le sue canzoni e soprattutto le sue esibizioni. D’improvviso, i fan da sotto il palco gli hanno intonato la canzone simbolo della cultura partonopea, facendo letteralmente impazzire dalla gioia il famosissimo cantante di Viterbo. Una sorpresa che Mengoni ha accolto benissimo, tanto da arrivare a piangere sul palco mentre ringraziava il suo fedelissimo pubblico.

Sul web spopolano i video della dedica a Marco Mengoni

Sui social, già da ieri notte, impazzano i video della speciale dedica a Marco Mengoni. Sulle piattaforme di Facebook e TikTok, i video che immortalano la scena hanno già toccato le migliaia di visualizzazioni, in un momento che lo stesso cantante non dimenticherà mai.