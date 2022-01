Marco Tardelli, chi è il compagno di Myrta Merlino: età, moglie, Stella Pende, figli, altezza, carriera, oggi, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Myrta Merlino, ma conosciamo meglio il compagno Marco Tardelli!

Marco Tardelli: chi è, età, carriera

Marco Tardelli è nato a Careggine il 24 settembre del 1954 ed è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore, di ruolo difensore o centrocampista. Cinque volte campione d’Italia con la Juventus, con i bianconeri Tardelli ha vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA ed è diventato uno dei primi tre giocatori ad aver ottenuto questo record. Campione del mondo con la nazionale nel 1982 e nel 2004 è risultato 37esimo nell’UEFA Golden Jubilee Poll, un sondaggio online condotto dalla UEFA per celebrare i migliori calciatori d’Europa.

Marco Tardelli e Myrta Merlino: vita privata

Marco Tardelli ha due figli: Sara, giornalista avuta dalla prima moglie, e Nicola, modello nato dalla relazione con la reporter Stella Pende. Dal 2016 Tardelli è legato sentimentalmente alla giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

Marco Tardelli: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @marcotardelliofficial vanta oltre 38 mila followers.