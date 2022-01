Marco Travaglio: chi è, età, carriera, orientamento politico, Indro Montanelli, libro, Twitter e Instagram, Il Fatto Quotidiano

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, pronta per la sua diciottesima puntata, anche Marco Travaglio, giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano.

Marco Travaglio: chi è, età, carriera

Marco Travaglio è nato a Torino il 13 ottobre del 1964 ed è un noto giornalista, saggista e opinionista, dal 3 febbraio del 2015 è direttore della versione cartacea de Il Fatto Quotidiano. Si interessa principalmente di cronaca giudiziaria e attualità politica e si occupa di questioni che spaziano dalla lotta alla mafia a fenomeni di corruzione. Ha lavorato a Il Giornale, a la Voce e ha seguito per anni Indro Montanelli, al quale ha dedicato il suo ultimo libro. Non solo giornalismo nella sua vita. Anche cinema, teatro, musica perché nel 2013, proprio in questo campo, ha collaborato con i Two Fingerz nella canzone Vaffancuba e con gli ATPC nel brano ‘Sangue’.

Marco Travaglio: orientamento politico

Il giornalista da sempre si definisce liberale, o meglio liberal-montanelliano. In un’intervista rilasciata a Daniele Luttazzi nella trasmissione Satyricon ha dichiarato di essere liberale, che ha trovato ‘asilo’ nell’area di sinistra, ma che non si identifica in questa parte della politica.

Marco Travaglio: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @marcotravaglio_official vanta 18 mila followers.