Mare Fuori 4, Carolina Crescentini ci sarà? Anticipazioni quarta stagione

È una domanda che tutti i fan si pongono: Carolina Crescentini comparirà in Mare Fuori 4? Infatti, l’ex direttrice dell’IPM di Napoli, verso la fine della terza stagione, viene inviata ad Ancona, facendo dedurre di aver chiuso con l’esperienza all’interno dell’istituto penitenziario della serie televisiva. Deduzione giusta, considerato come la stessa Crescentini ha ammesso come il suo rapporto con la serie sia finito in quel modo, con tanto di festa con i colleghi del cast alla sua ultima scena girata.

Carolina Crescentini chiude a Mare Fuori 4

Come specifica la stessa attrice, “questa serie televisiva mi ha dato tanto e mi ha fatto conoscere ancora di più”. Un personaggio, il suo, cui i fan della serie si sono affezionati tantissimo, tanto da aver indetto una raccolta firme per non far andare via l’attrice alla quarta stagione. Eppure, i progetti della Crescentini sembrano andare altrove. Quantomeno all’interno degli autori RAI, che stanno compiendo un quasi completo recast per la quarta stagione.

Se è improbabile la ricomparsa in pianta stabile dell’attrice nella prossima stagione, più plausibile che compaia in un ruolo di ospite speciale. Flashback magari, così come ultimamente hanno tenuto vivo il Ciro interpretato da Giacomo Giorgio (che tutti volevano ricomparisse alla fine della terza stagione). Mare Fuori dovrà fare la prova di maturità, passando da nuovi attori e personaggi pronti a mantenere alta l’attenzione sulle vicende della storia. Un lavoro difficile, ma la RAI è convinta di potercela fare.

Mare Fuori intanto spopola

Indipendentemente dagli interpreti, la serie televisiva spopola. Boom di visualizzazioni su RaiPlay, poi le prime due stagioni si rivelano tra i prodotti più visti sulla piattaforma streaming di Netflix. Ma la miglior onorificenza, oltre i bagni di folla raccolti dagli attori in Italia, sono come il prodotto viene chiesto dagli Stati esteri, che vorrebbero mandarlo in onda sulle proprie emittenti televisive.