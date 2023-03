Mare Fuori 4, nella serie anche la sorella di Sofia Durante (direttrice dell’IPM): ecco chi è, trama e anticipazioni. Sembrerebbe trovare risposta, che verrà confermata nella quarta stagione, la new entry avvenuta negli ultimi minuti di “Mare Fuori 3. La nuova detenuta dell’IPM di Napoli, che entra nella cella di Crazy J e l’aggredisce, sarebbe la sorella di Sofia Durante, ovvero l’attuale direttrice dell’istituto penitenziario minorile.

La sorella di Sofia Durante in Mare Fuori 4

A fare intuire la loro parentela, una foto tirata fuori dalla ragazza, che la immortala proprio insieme a Sofia Durante e di quando entrambe erano più giovani. Al momento, la nuova detenuta non ha mai parlato. Si è mostrata schiva e senza la volontà di conoscere Crazy J, tanto da arrivare ad aggredire la giovane cantante nel momento in cui lei appena la sfiora. Di tutt’altro parere sembrano i fan di Mare Fuori, che invece ipotizzano diverse teorie sulla new entry, alcune molte fantasiose.

Tra queste, molti vorrebbero che il nuovo personaggio sia legato, in qualche modo, al passato di Viola, ovvero la villain che si è suicidata nella terza stagione. Per gli autori, almeno sentendo voci di corridoio, lei sarebbe la sorella di Sofia Durante, finita tra le sbarre per qualche serio problema con la giustizia. All’interno della serie televisiva, il suo personaggio sarebbe interpretato dalla giovane attrice Valeria Andreanò. A far intuire la parentela tra la direttrice e la nuova detenuta, una scena emblematica.

Sofia Durante viene ripresa in una scena di pianto, mentre guarda una fotografia con un’altra persona accanto (di sesso femminile). Che sia proprio la sorella, messa in carcere per qualche motivo? Fosse così, cosa avrebbe combinato per finire all’IPM di Napoli? Per questi curiosi dettagli, sicuramente ci sarà da aspettare la quarta stagione di Mare Fuori, che in fatto di sorprese promette già tantissimo.