Margherita Buy: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, figlia, vita privata, foto, Instagram e ultimo film

Dagli esordi al debutto di Margherita Buy

Margherita Buy è nata a Roma il 15 gennaio del 1962 ed è una famosa attrice, vincitrice di ben 7 David di Donatello, 7 Nastri d’argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro. Lei è considerata una tra le migliori attrici italiane: ha recitato in diversi film di successo e ha ottenuto nel corso della sua brillante carriera diversi premi, detenendo di fatto il record di vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d’argento.

Margherita Buy è nata a Roma, ha vissuto nel quartiere Coppedè ed è la prima di tre sorelle, figlie di un dirigente dell’Unità sanitaria locale e di una casalinga. Durante gli anni del liceo è entrata in contatto con Andrea Camilleri e dopo la maturità al liceo scientifico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Per poi collezionare un successo dopo l’altro, un vero e proprio orgoglio italiano.

I successi

Dopo alcune apparizioni in spot pubblicitari, ha esordito al cinema nel 1986 con La seconda notte di Nino Bizzarri e subito ha vinto il Globo d’oro alla miglior attrice rivelazione, poi da lì non si è mai fermata. Ed è stata notata anche da Carlo Verdone, che l’ha chiamata come coprotagonista in Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Tra i suoi film di successo sul grande schermo ricordiamo:

La seconda notte

Domani accadrà

I giorni randagi

Nulla ci può fermare

Il cielo è sempre più blu

L’ombra del gigante

Le fate ignoranti

Il più bel giorno della mia vita

Ma che colpa abbiamo noi

La sconosciuta

Esterno notte

E ora è al cinema con il film Il primo giorno della mia vita, che è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello stesso regista Genovese.

Chi è il marito, vita privata e figlia

Ma veniamo alla vita privata. Margherita Buy ha avuto una storia d’amore con l’attore Sergio Rubini: i due nel 1990 sono convolati a nozze, poi dopo 3 anni ha deciso di separarsi, ma è nel 2012 che è arrivato il divorzio. Dal 1996 al 2021, invece, è stata legata sentimentalmente al chirurgo Renato de Angelis, dal quale nel 2001 ha avuto una figlia, Caterina. E anche lei ha seguito le orme della mamma: oggi è un’attrice.

