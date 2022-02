Margherita Mazzucco: chi è, età, L’Amica Geniale, data di nascita, fidanzato, Instagram, biografia e Gaia Girace

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato alla musica e a Sanremo, si collegheranno via Skype Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagoniste della serie tv di successo ‘L’Amica Geniale’, che questa sera andrà in onda con la seconda e imperdibile puntata.

Margherita Mazzucco: chi è, età, carriera, L’Amica Geniale

Margherita Mazzucco è una giovane ragazza originaria di Napoli ed è nata nel 2004. Margherita ha esordito interpretando Elena Greco da adolescente nella serie ‘L’Amica Geniale’, fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Della sua vita privata e delle sue passioni – oltre alla recitazione, ovviamente – si sa ben poco.

Ha un profilo Instagram, ma l’account @ margheritamazzucco_official è in modalità privata.