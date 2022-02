Margherita Vicario a Sanremo 2022 con La Rappresentante di Lista: chi è, età, concerti, radio, film, Instagram e Pietro Sermonti

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a La Rappresentante di Lista, che gareggia, saliranno Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Insieme si esibiranno sulle note di Be My Baby (The Ronettes).

Margherita Vicario: chi è, età, film

Margherita Vicario è nata a Roma il 13 febbraio del 1988 ed è un’attrice e cantautrice. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare in film e fiction, diretta sul grande schermo da Fausto Brizzi, Antonio Manzini, Woody Allen, e in televisione da Michele Soavi, Riccardo Donna, Lamberto Bava. Ma non solo cinema e televisione. Margherita ha studiato anche canto, scrive brani per colonne sonore di serie televisione e ora salirà sul palco dell’Ariston con la Rappresentante di Lista.

Margherita Vicario: vita privata, fidanzato

Nessuna novità sulla sua vita privata, ma sappiamo che è nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà. E’ figlia del regista Francesco Vicario. Sappiamo che è stata fidanzata con il collega Pietro Sermonti, ma l’amore è sempre stato lontano dai riflettori.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @margheritavicario vanta 166 mila followers.