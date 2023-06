Maria Callas: chi era, l’amore per Onassis, matrimonio, figli, le cause della morte

È una leggenda della musica lirica, un personaggio controverso, ma anche estremamente amato. Si tratta di Maria Callas, un’artista intorno al quale è stato costruito un mito, al punto da attribuirle l’appellativo di ‘Divina’. Dotata di una voce eccezionale che l’ha portata a un successo che non ha eguali, la vita della Callas è stata segnata non solo da una sensazionale carriera, ma anche da un amore struggente per Onassis e dalla depressione. Andiamo a conoscerla più da vicino…

Chi è Maria Callas?

Maria Callas, all’anagrafe Maria Anna Sofia Cecilia Kalogheropoupolos è nata a New York il 2 dicembre del 1923 da genitori immigrati dalla Grecia. Sin da piccolissima ha dimostrato un interesse particolare per la musica. Aveva solo tre anni quando ha iniziato ad ascoltare arie d’opera e 4 quando ha iniziato a suonare il pianoforte. Purtroppo, a soli cinque anni è stata vittima di un incidente a causa del quale è stata in coma per 22 giorni. Il legame con la sua terra d’origine è sempre stato estremamente forte, al punto che decise nella seconda metà degli anni trenta di andare a studiare in Grecia, nel conservatorio di Atene. La sua carriera inizia con Puccini, La Tosca, nel 1942.

L’incontro on il marito e il successo

Ritorna a New York solo al termine della Guerra e incontra una serie di difficoltà che fanno sembrare che la sua carriera sia in declino. Grazie al tenore Giovanni Zenatello e all’incontro con Battista Meneghini la vita professionale e personale subirà uno stravolgimento. Meneghini sarà non solo il suo manager, ma anche suo marito. Di quel momento in poi la vita professionale di Maria Callas è segnata da un’inarrestabile serie di successi.

L’amore per Aristotele Onassis

Un passaggio importante della vita dell’artista è stato l’incontro con l’armatore greco Aristotele Onassis. Una storia fatta di amore, passione, ma anche tradimenti e problemi depressivi. Un legame, grazie al quale la soprano avrebbe concepito anche un figlio, nato morto. Contemporaneamente anche la sua voce ha mostrato segni di cedimento e gli anni ’70 furono caratterizzati per lei da una lunga fase depressiva, finché decise di abbandonare le scene.

Come è morta la Callas

Maria Callas è morta il 16 settembre del 1977 per un arresto cardiaco, sembrerebbe che a segnare le sue condizioni fisiche siano state una disfunzione ghiandolare e il dimagrimento drastico. La salma dell’artista è stata cremata ed è stata sepolta nel cimitero parigini di Pere Lachaise.