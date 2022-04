Maria, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne: età, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre! La trasmissione condotta da Maria De Filippi va in onda ogni pomeriggio alle 14.45. Oggi nello spazio dedicato al trovo over c’è una nuova conoscenza per il signor Alessandro. L’uomo aveva iniziato a frequentare la signora Pinuccia ma tra i due le cose non sono andate, vediamo chi si presenterà questo pomeriggio per lui.

Chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro

La signora che oggi è scesa per Alessandro si chiama Maria, ha 79 anni ed è di origini pugliesi. La donna in studio ha detto di esser vedova da trent’anni e vuole ora mettersi in gioco. Alessandro inizialmente aveva qualche dubbio sull’età della donna ma nonostante questo ha comunque deciso di ballare con lei. Come andranno le cose tra i due?