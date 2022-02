Maria Chiara Giannetta, conduttrice della quarta serata di Sanremo

Sarà Maria Chiara Giannetta la conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, direttore artistico del Festival, l’ha voluta insieme a Drusilla Foer, Ornella Muti, Lorena Cesarini e Sabrina Ferilli.

Maria Chiara Giannetta, chi è: vita e carriera

Maria Chiara Giannetta, attrice ventinovenne foggiana, è ai suoi esordi nel mondo del cinema e della televisione. A 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Lì comincia a farsi notare per il suo talento e riesce a ottenere i primi ruoli, prima in teatro e poi nelle sale e in televisione. Due anni dopo arriva la prima parte importante.

È Anna Olivieri in Don Matteo, il capitano dei carabinieri che risolve i casi fianco a fianco del famoso prete, interpretato da Terence Hill. Grazie al successo ottenuto da questa serie, avrà un altro ruolo decisivo nella fictionRai Blanca, in cui interpreta Blanca Ferrando, consulente di polizia cieca che aiuta le forze dell’ordine a risolvere i misteri. Anche questo suo personaggio è stato molto apprezzato dal pubblico.

Maria Chiara Giannetta, curiosità

L’attrice è appassionata di letteratura, di danza e di sport in generale. Apprezza particolarmente il tennis e si interessa di musica. Preziosa la sua amicizia con il cantante Andrea Bocelli, che le ha dato dei consigli su come recitare al meglio la parte della non vedente. La partecipazione alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana sarà un’altra importante avventura per la sua carriera.