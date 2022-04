Maria de Medeiros: chi è, età, carriera, Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Instagram e Ossessione napoletana con Mauro Gioia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Maria De Medeiros, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è l’attrice Maria De Medeiros

Maria de Medeiros è nata a Lisbona il 19 agosto del 1965 ed è una nota attrice e regista portoghese, figlia del cantante e compositore Antonio Victorino de Almeida.

La carriera e il ruolo in Pulp Fiction

Tra i ruoli più famosi interpretati dall’attrice ci sono quello della scrittrice Anais Nin nel film biografico Henry & Jane di Philip Kaufman del 1990 e quello di Fabienne, la fidanzata di Butch Coolidge (interpretato da Bruce Willis), in Pulp Fiction di Quentin Tarantino del 1994. Film cult e amatissimo.

Nello stesso anno, tra l’altro, ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film Tres irmaos di Teresa Villaverde e nel 2001 ha recitato la parte di Margherita in Honoluu Baby di Maurizio Nichetti. E non finisce qui. Nel 2004 è stata la protagonista della pellicola canadese ‘La canzone più triste del mondo’, diretta da Guy Maddin.

Ossessione Napoletana con Mauro Gioia

Maria de Medeiros nel prossimo weekend sarà a Napoli con lo spettacolo musicale ‘Ossessione Napoletana’ del cantante Mauro Gioia. I due debutteranno in prima assoluta al Teatro Viviani venerdì 8 e sabato 9 aprile alle 21, poi la replica ci sarà domenica 10 aprile, giorno delle Palme, alle 18. I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, mentre le prevendite sono disponibili sul circuito AzzurroService.net. Ricordiamo che per accedere è obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina Fffp2.

