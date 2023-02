Maria Esposito (Rosa Ricci) e Antonio Orefice (Totò) di Mare Fuori sono fidanzati? Le foto

Spesso sui set cinematografici nascono storie d’amore ed è proprio quello che è successo tra Rosa Ricci e Totò, due dei protagonisti della serie tv Mare Fuori, in onda su Rai 2. Rosa e Totò, all’anagrafe Maria Esposito e Antonio Orefice sono molto affiati e non solo sulla scena, ma anche nella vita di tutti i giorni. Tra i due piano piano è scoccata la scintilla e del loro amore hanno riempito di foto i social.

Quando si sono innamorati Maria e Antonio

La relazione della giovane coppia ha avuto inizio lo scorso anno, precisamente nel febbraio del 2022. Maria e Antonio si frequentano ormai da tempo, senza farne mistero, seppure in questa nuova stagione della serie tv Totò è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre rosa continua a stare nel penitenziario minorile affrontando tutte le difficoltà anche grazie al supporto di Totò che non le fa mancare parole di conforto.

Chi è Antonio Orefice

Orefice ha 25 anni ed è di Napoli dove ha iniziato a recitare quando era ancora un bambino. La prima volta che è salito su un palco aveva soli 7 anni. Un amore, quello per la recitazione, nato presto che il ragazzo ha portato avanti con costanza e determinazione. Frequenta l’Accademia La Ribalta e ha preso parte a vari provini televisivi riuscendo a ottenere una piccola parte in Gomorra.

Ma la perseveranza lo ha fatto approdare sul set di Mare Fuori dove, interpretando il personaggio di Totò, è riuscito ad avere grande successo. Totò è un ragazzo napoletano che viene adottato da una famiglia benestante. Gli attriti con il figlio naturale della coppia lo spingeranno al punto di far esplodere casa. Un fatto per il quale il giovane finirà in carcere. Di qui inizia la sua avventura nel penitenziario minorile. Storie che lo hanno reso famoso tra i fan della serie tv.