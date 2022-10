Maria Grazia Calandrone, chi è la scrittrice: età, carriera, poesie, libri, chi è il marito, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Dopo il racconto di Orietta Berti, sarà la volta della scrittrice Maria Grazia Calandrone, che esce in libreria con il suo ultimo lavoro dal titolo ‘Dove non mi hai mai portata’. Si tratta di una storia intensa ambientata nell’Italia dei primi anni ’60.

Dagli esordi al debutto di Maria Grazia Calandrone come scrittrice

Maria Grazia Calandrone è nata a Milano il 15 ottobre del 1964 ed è una nota poetessa, scrittrice, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice radiofonica. Sappiamo che vive a Roma e che dal 2010 tiene a battesimo poeti esordienti per la rivista Poesia, nella rubrica di inediti. Ma non solo. Scrive anche sul quotidiano Il manifesto e su la27ora del Corriere della Sera. Dal 2010 la Calandrone scrive e conduce programmi culturali per Rai Radio 3 e collabora da anni con l’attrice Sonia Bergamasco.

Il successo nel mondo letterario

La scrittrice ha esordito nel 1994 con la silloge Illustrazioni, premio Eugenio Montale per l’inedito. Poi, quattro anni dopo, ha ottenuto la pubblicazione-premio di Pietra di paragone, volume dedicato alla figura del padre, combattente volontario nella guerra civile di Spagna e deputato comunista. Nel 2010, poi, ha pubblicato Sulla bocca di tutti, opera vincitrice del Premio Napoli, ma il suo primo romanzo risale al 2011 ed è L’infinito mélo, una prosa onirico-visionaria.

Ma andiamo avanti negli anni. Nel 2021 la scrittrice ha pubblicato il romanzo bestseller Splendi come vita, dedicato alla madre naturale Lucia e alla madre adottiva. Poi nel 2022 ha rilasciato il seguito Dove non mi hai portata, dove ricostruisce tra realtà e romanzo la vita di Lucia.

Ecco le sue opere, le sue poesie

Ecco alcune delle sue opere, delle sue poesie:

Giardino della gioia

Il bene morale

Gli scomparsi – Storie da Chi l’ha visto?

Serie fossile

La vita chiara

Sulla bocca di tutti

La macchina responsabile

La scimmia randagia

Pietra di paragone.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Maria Grazia Calandrone è sposata, ma non abbiamo nessuna informazione sul marito. Sappiamo, però, che ha due figli.

Instagram di Maria Grazia Calandrone

La scrittrice ha un profilo Instagram e con l’account @mariagraziacalandrone vanta oltre 8 mila followers.