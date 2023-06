Maria Teresa Venturini Fendi: chi è, età, carriera, oggi, vita privata e marito

Oggi, 20 giugno 2023, su Rai 1 dalle 14 alle 16, non potete perdervi la puntata di ” Oggi è un altro giorno” che sarà ricca di ospiti interessanti; tra questi spicca il nome di Maria Teresa Venturini Fendi. Quest’ultima è una delle eredi della famosa dinastia della moda italiana: figlia di Anna Fendi e Giulio Venturini, è la presidente della Fondazione Carla Fendi, creata per sostenere l’arte, il cinema, la moda, i beni e la cultura del nostro Paese. Ma chi è davvero questa donna schiva e riservata che porta avanti il nome e il sogno della sua amata zia Carla? Scopriamolo insieme.

Maria Teresa Venturini Fendi e una famiglia di sole donne

Maria Teresa è nata in una famiglia di sole donne, le cinque sorelle Fendi che hanno trasformato una prestigiosa azienda di pellicce e pelletteria in una delle maison di moda più importanti al mondo. Tra le sue zie, quella che ha avuto un ruolo centrale nell’affermazione del brand, soprattutto negli Stati Uniti, è stata Carla Fendi, la stakanovista, la stratega, l’intuito. Maria Teresa ha ereditato da lei la passione per la cultura americana e per l’American Academy of Rome, un’istituzione culturale privata che dal 1894 mette a disposizione di artisti e studiosi americani e italiani spazi e condizioni per creare. Proprio qui ha istituito il Carla Fendi Rome Prize, un premio in suo ricordo che per la prima edizione è andato all’artista Tony Cokes.

Un rapporto speciale con Carla Fendi

Maria Teresa ha sempre avuto un rapporto speciale con Carla Fendi, la zia che l’ha cresciuta come una figlia e che le ha lasciato la direzione della Fondazione a suo nome. Le due erano molto legate e condividevano gli stessi interessi e valori. Maria Teresa ha raccontato di aver imparato da lei il senso del dovere, dell’impegno, della generosità e dell’amore per il bello. Ha anche ricordato i loro viaggi a New York, dove incontravano i grandi nomi dell’epoca da Andy Warhol allo Studio 54, e il metodo statunitense che le ha insegnato a essere pragmatica e innovativa.

Una vita privata discreta

Maria Teresa Venturini Fendi non ama apparire sui media e preferisce vivere una vita privata discreta e lontana dai riflettori. Non si sa molto del suo marito, se non che si chiama Marco e che è un architetto. La coppia ha due figli: Giulio Cesare e Anna Livia. Maria Teresa si dedica alla sua famiglia con affetto e dedizione, ma senza trascurare il suo ruolo di presidente della Fondazione Carla Fendi, con cui porta avanti progetti culturali e sociali di grande rilievo. Tra questi, il sostegno al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove quest’anno ha presentato la mission della Fondazione: sostenere la scienza come nuova arte.

Una donna di stile

Maria Teresa Venturini Fendi non ha seguito le orme della madre Anna Fendi nel mondo della moda, ma ha comunque uno stile elegante e raffinato che rispecchia la sua personalità. Ama i colori neutri, i tessuti pregiati, gli accessori sobri ma di qualità. Non rinuncia mai a un tocco di classe come una borsa o una sciarpa firmata Fendi, il marchio che porta nel cuore e nel cognome!