Mariangela D’Abbraccio, chi è il marito Francesco Tavassi: età del regista, carriera, film, figli, Teresa la ladra

Cantante e attrice Mariangela D’Abbraccio è un volto noto del teatro e della televisione e del cinema italiano. Il marito della nota artista è Francesco Tavassi, un regista con il quale l’attrice condivide anche la passione per il teatro. Spesso i due portano avanti insieme anche progetti professionali. Ma chi è Francesco Tavassi? Conosciamolo meglio.

Il matrimonio tra la D’Abbraccio e Tavassi

La D’Abbraccio ha avuto una storia d’amore giovanile con Enrico Ruggieri e una relazione con Giorgio Albertazzi, ma ha poi sposato il regista Francesco Tavassi. Della vita privata del noto regista si sa davvero poco. Si tratta di un personaggio estremamente riservato. Di lui si conoscono soprattutto le opere che ha diretto e tra le altre nel 2015 il regista ha diretto la moglie e Giorgio Albertazzi nell’opera “Il nostro tango per Borges”. Ha diretto la moglie anche nello spettacolo “Teresa la ladra”, in cui la D’Abbraccio si esibiva con Sergio Cammariere. Si tratta di un adattamento teatrale del romanzo di Dacia Maraini scritto nel 1972 e diventato un film nel 1973.

Vita privata

In merito alla vita privata di Tavassi, a parte il fatto che sia sposato con Mariangela D’Abbraccio si sa davvero poco. L’unica indiscrezione è che la coppia non ha figli, ma lo scorso anno il regista ha regalato alla moglie un cagnolino che è entrato a far parte della famiglia. Anche le immagini relative a Tavassi sono difficili da reperire. Anche se la D’Abbraccio ha un profilo Instagram, sono poche le foto e praticamente nulle le immagini che la ritraggono in momenti familiari.

Le opere portate in scena dal regista

Tante le opere portate in scena dal regista. In teatro: Teresa la ladra, Nozze di sangue, Come finì don Ferdinando Ruoppolo, Non è vero ma ci credo, La gatta cenerentola, Sei personaggi in cerca di autore, Nella città l’inferno, Anna dei miracoli, I digiuni di Santa Caterina da Siena, Maria Stuarta, Fedra, Ti ho amata per la tua voce, amarafemmena, La gatta sul tetto che scotta e tante altre ancora. Mentre al cinema: Le cinque rose di Jennifer e O Re.