Mariangela Tarì: chi è, età, che lavoro fa, libro, Instagram, Il precipizio dell’amore

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo. Ospite in studio anche Mariangela Tarì, autrice di un libro molto intenso dal titolo “Il precipizio dell’amore”.

Mariangela Tarì: chi è, età, carriera

Mariangela Tarì è una scrittrice nata a Taranto. E’ laureata in giurisprudenza, ma ha poi conseguito l’abitazione per insegnare alle scuole primarie. Ha iniziato il suo percorso nel mondo scolastico come docente di sostegno ai bambini disabili. Tra l’altro, è presidente dell’associazione di promozione sociale La Casa di Sofia ed è ora in libreria con il libro molto intenso dal titolo “Il precipizio dell’amore”.

Mariangela Tarì: Instagram

Su Instagram la scrittrice è molto seguita. Con il suo account @mariangelatari vanta oltre 1.000 followers.