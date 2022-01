Marika di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, cognome, Armando Incarnato, Instagram, Luigi

Si chiama Marika e ha, a quanto pare, stregato Armando Incarnato, uno dei cavalieri del parterre maschile di Uomini e Donne, uno tra i più discussi di sempre. Ma chi è la bella morsa che assomiglia moltissimo a Rossella Brescia? Ora starebbe conoscendo Marcello, reduce dalla rottura con Ida.

Marika di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, che lavoro fa

Marika Geraci, è di Palermo ed è una delle nuove dame di Uomini e Donne. Mora, bella e con un fisico da capogiro Marika ha iniziato a frequentare Armando Incarnato, nonostante l’opinionista Gianni l’abbia messa bene in guardia. “Voglio cominciare senza filtri, non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo per quello che ho visto da casa” – ha raccontato la ragazza al centro dello studio. Tra i due ci sarebbero stati anche dei baci, sarà la volta buona?

Marika di Uomini e Donne: Instagram

Molto seguita su Instagram, la ragazza conta diversi followers che vista la sua partecipazione a Uomini e Donne sono destinati ad aumentare.