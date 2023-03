Marina Cuollo, chi è la scrittrice: età, carriera, libri

L’attivista e scrittrice Marina Cuollo sarà ospite di Francesca Fialdini negli studi di “Da noi a ruota libera” e racconterà tutta la sua esperienza di vita come donna con disabilità. Siete curiosi di conoscerla e di scoprirne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua storia.

Chi è la scrittrice Marina Cuollo

Marina Cuollo è nata a Napoli nel 1981, ha 42 anni e si definisce: “Napoletana, cinica, spietata, simpaticissima“. Si è laureata in Scienze Biologiche all’università di Napoli e poi ha conseguito un dottorato di ricerca sui processi biologici delle biomolecole. Ad un certo punto della sua vita si è resa conto che la carriera accademica non faceva per lei e che aveva bisogno di esprimere dei concetti e diffonderli. Per questo ha cambiato strada e ad oggi è una saggista e scrittrice, speaker radiofonica e content creator. Collabora con diversi giornali e riviste, ha una sua rubrica personale su Vanity Fair e tratta tematiche quali: discriminazione di genere, disabilità, femminismo e sessualità. In modo scherzoso dice che la cosa più importante da sapere di lei è che odia le etichette.

Carriera e libri

Il primo libro che ha pubblicato nella sua carriera da scrittrice è : “A Disabilandia si tromba“, per rompere il pregiudizio che le persone disabili non facciano sesso. Ha contribuito al saggio “Anche questo è femminismo” e ha da poco pubblicato il suo primo romanzo di cui è orgogliosissima e si chiama “Viola“, edito da Fandango. Questo volume è la sua piccola creatura, a metà tra la fantasia e l’autobiografia. La cosa più importante è che l’autrice Marina Cuollo è rimasta fedele ai suoi obiettivi e anche in questo testo affronta le tematiche che più le stanno a cuore: femminismo, pregiudizi di genere, discriminazione, disabilità, abilismo. Tutte tematiche su cui c’è ancora molto lavoro da fare in Italia, come sottolinea spesso.

L’attivismo e la disabilità

Si definisce anche un’attivista perché porta sempre al centro dei suoi discorsi tematiche sociali fondamentali alla società. In quanto donna e persona disabile rompe tabù e pregiudizi, mettendo in discussione gli stereotipi. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 41mila persone, su cui condivide molte riflessioni e molti scatti della sua vita.