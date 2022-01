Marino Bartoletti: chi è, età, carriera, chi è la moglie, libro, nuova compagna

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per ricordare il grande campione Paolo Rossi, anche Marino Bartoletti. Conosciamolo meglio!

Marino Bartoletti, chi è, carriera, nuovo libro

Bartoletti (Forlì, 30 gennaio 1949) è un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano. Vanta un lunghissimo curriculum tra carta stampata, televisione e radio. Ha condotto anche la Domenica Sportiva. Appassionato di ciclismo ha seguito come commentatore numerosi eventi. Ha avuto anche un’esperienza politica nel 2004 candidandosi a Sindaco della città di Forlì con una lista civica da lui fondata (“Viva Forlì”) ma venne sconfitto. È rimasto all’opposizione in consiglio comunale fino al 2007. Nel 2009 al “Goden Gol” di Sorrento è stato premiato come miglior giornalista sportivo dell’anno. Quest’anno il suo libro “La cena degli dei” è arrivato in finale del premio bancarella.

Marino Bartoletti: chi è la moglie, figlie

Marino Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli (deceduta il 26 novembre 2016 a seguito di un incidente domestico) e ha due figlie, Cristina e Caterina. Il giornalista ha dichiarato recentemente di essere molto legato alla figura della Madonna che gli ha dato aiuto soprattutto dopo la scomparsa della moglie.