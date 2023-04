Mario, chi è il corteggiatore di Roberta di Padua a Uomini e Donne: età, lavoro e vita privata

Ci siamo, tutto pronto per una nuova e frizzante puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, l’abile padrona di casa Maria De Filippi è pronta a regalare tante emozioni ai propri telespettatori e nuove conoscenze stanno per fiorire. Oggi al centro dello studio ci sono due nuovi cavalieri: Remo e Matteo, scesi rispettivamente per Paola e Roberta. Come andrà la loro conoscenza?

Cosa sappiamo di Matteo, il nuovo corteggiatore di Roberta

Quest’oggi in studio c’è per Roberta un nuovo corteggiatore. Si chiama Matteo e sembra essere intenzionato a cominciare una conoscenza con la donna. Roberta dal canto suo lo ha lasciato parlare, una breve presentazione quella di Matteo a seguito della quale, tuttavia, la dama ha deciso di non farlo rimanere in quanto a livello fisico ed estetico non le è scattata alcuna scintilla. La conoscenza tra i due si è dunque conclusa ancora prima di cominciare.